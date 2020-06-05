Спасателей Морспасслужбы в Норильске сменят через неделю из-за работы в опасной среде

"Наши спасатели работают в агрессивной среде. Чтобы не нанести вреда их здоровью, готовим смену, прибудет на следующей неделе. Скорее всего, это будут сотрудники Северного и Балтийского филиалов [Морспасслужбы]. Но у нас девять филиалов по всей стране - при необходимости можем и их задействовать", - сказал собеседник агентства.

ТАСС, 5 июня. Сотрудников Морспасслужбы, которые участвуют в ликвидации разлива нефтепродуктов под Норильском, сменят на следующей неделе, чтобы долгая работа в агрессивной среде не нанесла серьезный вред их здоровью, сообщили ТАСС в пятницу в организации.

Он уточнил, что сейчас в Норильске работают 16 сотрудников организации, которые имеют большой опыт ликвидации подобных разливов - правда, в морских условиях, специфика которых отличается от речной. В четверг к месту ЧС прибыли 100 спасателей МЧС России, в пятницу ожидаются 75 спасателей из структур "Газпром нефти".

"Они будут разбиты на группы, и во главе каждой будет стоять наши спасатели как наиболее квалифицированные специалисты. Будет продолжаться сбор нефтепродуктов как с воды, так и с прибрежной полосы. Сейчас там полярный день, постоянно светло. Работа будет вестись посменно, фактически круглосуточно", - добавил представитель Морспасслужбы.

К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 300 человек и свыше 70 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.