Ректор Новосибирского госуниверситета примет участие в выборах в Заксобрание региона

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Михаил Федорук, ректор Новосибирского государственного университета (НГУ), одного из крупнейших вузов за Уралом, опорного вуза новосибирского научного центра, намерен участвовать в выборах в Законодательное собрание региона. Кандидатуру Федорука поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который считает, что участие ректора НГУ в законодательной деятельности позволит лоббировать интересы научного сообщества. Об этом он сообщил журналистам после совещания по развитию НГУ в рамках национального проекта "Наука".

"Нам очень важно эффективно лоббировать и новосибирскую науку, и, конечно же, наш университет <...>. Нам важно, чтобы внутри областного парламента аргументированно доносилось, что развитие науки и образования Новосибирской области - это так же важно, как производство и выращивание хлеба", - сказал Травников.

Первый зампредседателя Сибирского отделения РАН Павел Логачев отметил, что участие ректора в выборах в региональный парламент окажет позитивное влияние на реализацию крупных научных проектов университета. "Кандидатура нашего ректора на выборы в Законодательное собрание Новосибирской области по 37 избирательному округу является принципиально важной для нашего будущего развития, поскольку университет сегодня участвует в ключевых проектах, важных и для страны, и для Новосибирской области", - пояснил Логачев.

Сам Михаил Федорук сказал журналистам, что постарается оправдать возложенное на него доверие и в будущем продвигать интересы университета.

Федоруку, который 8 лет занимает должность ректора Новосибирского государственного университета, в 2019 году было присвоено звание академика Российской академии наук (РАН). Он закончил физический факультет НГУ и начал свою научную деятельность с аспирантуры в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН. В период работы Федорука в должности ректора был введен в эксплуатацию новый корпус университета, где обучаются студенты 11 факультетов вуза из 13.

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в новосибирском Академгородке. Входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2019 года, по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Университет осуществляет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учится более 8 тысяч студентов.