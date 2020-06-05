{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новосибирске оштрафовали на 40 тыс. рублей кафе, рядом с которым прошла ночная вечеринка

Участники вечеринки ранее были оштрафованы на суммы до 5 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал на 40 тысяч рублей ООО "Кофейни", работавшее в ночь, когда в Новосибирске состоялась вечеринка в центре города, говорится в сообщении на сайте суда.

Ночью 24 мая в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина в центре города. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке. В мэрии Новосибирска ТАСС пояснили, что во дворе гостиницы "Центральная" работает семь кафе, реализующих алкогольную продукцию навынос, вопреки требованиям законодательства. Рядом с заведениями были организованы специальные зоны для потребления напитков, которые, по информации муниципалитета, стали местом притяжения горожан в выходные.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска ООО "Кофейни" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6. КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в сумме 40 000 рублей", - говорится в сообщении.

1 июня Центральным районным судом Новосибирска были оштрафованы участники данной вечеринки на суммы до 5 тысяч рублей. По информации местных СМИ, именно данное заведение было центром вечеринки, из него были выставлены колонки, рядом был установлен диджейский пульт.

Теги
РоссияНовосибирская область
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Прохоров прокомментировал призывы к национализации "Норникеля" после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец компании считает, что они формируют опасный прецедент для бизнеса
Читать полностью