В Новосибирске оштрафовали на 40 тыс. рублей кафе, рядом с которым прошла ночная вечеринка

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал на 40 тысяч рублей ООО "Кофейни", работавшее в ночь, когда в Новосибирске состоялась вечеринка в центре города, говорится в сообщении на сайте суда.

Ночью 24 мая в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина в центре города. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке. В мэрии Новосибирска ТАСС пояснили, что во дворе гостиницы "Центральная" работает семь кафе, реализующих алкогольную продукцию навынос, вопреки требованиям законодательства. Рядом с заведениями были организованы специальные зоны для потребления напитков, которые, по информации муниципалитета, стали местом притяжения горожан в выходные.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска ООО "Кофейни" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6. КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в сумме 40 000 рублей", - говорится в сообщении.

1 июня Центральным районным судом Новосибирска были оштрафованы участники данной вечеринки на суммы до 5 тысяч рублей. По информации местных СМИ, именно данное заведение было центром вечеринки, из него были выставлены колонки, рядом был установлен диджейский пульт.