Ученые считают, что ЧП в Норильске приведет к обеднению кормовой базы для ценных рыб

"Любое нефтяное загрязнение, образуя тонкую пленку на границе вода - воздух, препятствует диффузии кислорода, тем самым создается самое банальное кислородное голодание для рыб. Кроме того, организмы бентоса и планктона самостоятельно не могут покинуть опасную зону, что приведет к их гибели и, тем самым, к обеднению кормовой базы рыб", - говорится в ответе института на запрос ТАСС о последствиях разлива топлива для экосистемы реки.

ТАСС, 5 июня. Загрязнение реки топливом после ЧП на ТЭЦ около Норильска в Красноярском крае приведет к тому, что погибнут мелкие организмы, составляющие кормовую базу для обитающих в этом районе рыб - в том числе ценных пород. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

По данным института, фауна бассейна озера Пясино, недалеко от которого произошел разлив, типична для северных и арктических областей Таймыра. Здесь отмечены 38 видов рыб, в том числе ценные семейства лососевых (арктический голец, горбуша), сиговых (нельма, сиг, муксун, чир, пелядь, валек, тугун, ряпушка), а также сибирский осетр и сибирский хариус. Всем этим видам требуется содержание растворенного кислорода в воде.

"Особо губительно кислородное голодание сказывается на молоди - взрослая рыба теоретически может покинуть зону поллюции, а молодь - нет. Тем более, что у сиговых рыб сейчас идет процесс вылупления личинок, заканчивается зимний период инкубации икры. Фактически, если судить о 20 тыс. тонн дизельного топлива, попавшего в бассейн Пясины, можно говорить о выпадении поколения рыб 2020 года. Предотвратить гибель водных биологических ресурсов сейчас, когда уже свершилось загрязнение, невозможно", - отметили во ВНИРО.

При этом, уверены ученые, говорить о сроках восстановления экосистемы района преждевременно - "с такими масштабными загрязнениями еще не сталкивались". "Экосистемы Арктики наиболее чувствительны к внешним воздействиям из-за короткого периода вегетации, вечной мерзлоты, особенностей флоры и фауны. Процессы самоочищения там происходят гораздо медленнее, чем в средней полосе", - приводятся в сообщении слова директора института Кирилла Колончина.