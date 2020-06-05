Ранняя весна позволила сибирским аграриям провести посевную кампанию в срок

ТАСС, 5 июня. Регионы Сибири благодаря теплой весне, которая наступила в этом году на несколько недель раньше обычного, уже практически закончили посевную кампанию - в предыдущие годы она завершалась из-за непогоды лишь к середине июня. Столь ранний приход тепла стал причиной пересыхания почвы в главных сибирских регионах-производителях зерна - Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях, рассказали ТАСС представители региональных властей и сами аграрии.

Весенние засухи

В Алтайском крае, где самая большая площадь пахотных земель в России - 6,5 млн га, проблемы с осадками начались еще в апреле, когда выпало от 35% до 85% от среднемноголетней месячной нормы. В мае ситуация усугубилась, и погода до сих пор не радует алтайских аграриев.

"За прошедшую неделю не выпало практически ни одного миллиметра осадков. На площади около 700 тыс. га наблюдается отмирание нижних листьев сельхозкультур. На площади 1,8 млн га фиксируется острая засуха, но необратимых процессов еще нет. На остальной территории региона ситуация удовлетворительная", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева. В настоящий момент планы по яровому севу в регионе выполнены на 98%.

Затронула засуха и Новосибирскую область, где завершить посевную планируют к началу следующей недели. Здесь в четырех южных районах аграрии фиксируют недостаток осадков. "Мы рассматривали вопрос о том, что если дальше продлится такая ситуация с проявлениями воздушной и почвенной засухи, необходимо будет на всей территории вводить режим чрезвычайной ситуации", - рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, отметив, что особую тревогу вызывает возможная нехватка кормов для скота. Чтобы избежать ее, власти планируют дождаться благоприятных погодных условий и провести сев кормовых культур на резервных полях.

В Омскую область весна также пришла раньше обычного, но посевная кампания здесь была проведена в традиционные сроки, которые рекомендованы наукой для самого западного региона Сибири, рассказал журналистам глава омского Минсельхоза Николай Дрофа. "Отсутствие влаги, которое мы особенно ощутили в последние две недели мая, внесло свои коррективы в структуру посевных площадей. Ряд мелкосемянных культур, например, рапс, были снижены в объемах и заменены на культуры с более глубоким залеганием семян", - сказал Дрофа.

Борьба за влагу

По словам главы омского Минсельхоза, иссушению почвы в сибирских регионах способствует и обилие сорных трав, разросшихся из-за раннего тепла. "Если однолетние сорняки можно убрать, и посевы будут лучше, то многолетние много высасывают влаги, питательных веществ. Ряд сорняков мы были вынуждены были уничтожать "химией", чтобы не терять влагу и плодородие", - отметил Дрофа.

Позволяет сохранить влагу в почве и весеннее боронование. Как рассказал ТАСС директор крупного новосибирского сельхозпредприятия ЗАО "Скала" Александр Апатьев, те аграрии, которые посчитали эту работу несущественной, столкнутся с нехваткой влаги. Он добавил, что для снижения рисков на предприятии предпочли увеличить срок посевной почти на полмесяца.

"Мы могли закончить посевную и 15 мая. Техника есть, люди есть, но закончили, как и планировали, 27 мая, то есть, как в прошлые годы. Мы специально растягивали, чтобы попасть под осадки. Просто нивелировали риски, не понимая, какие осадки ждут впереди. Когда закладывается урожай, нужны нормальные запасы влаги в период кущения (одна из ранних фаз развития растений - прим. ТАСС), оно началось раньше обычного дней на 10", - рассказал Апатьев.

Благополучные регионы

Впрочем, ранняя весна стала причиной проблем с осадками только в самых западных регионах Сибири. Так, в Иркутской области посевная кампания также началась на десять дней раньше, чем в 2019 году, но проходит в штатном режиме, при благоприятных погодных условиях. А в Кузбассе теплая погода позволила завершить сев яровых зерновых раньше запланированного почти на две недели - к концу мая. В настоящее время аграрии досевают технические и кормовые культуры, картофель и овощи. По прогнозам, посевная кампания будет полностью завершена уже на этой неделе, в лучшие агротехнические сроки.

В Красноярском крае сложилась обратная ситуация - тут посевную замедлили дожди, которые продолжаются уже вторую неделю. Как сообщил региональный Минсельхоз, на 4 июня в крае засеяно 94,5% от плана, при этом основной сев удалось провести до установления дождливой погоды. "Осадки сейчас своевременны. Влага нужна не только для формирования будущего урожая, но и для того, чтобы лучше сработали минеральные удобрения", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Илью Васильева.

Сибирский федеральный округ (СФО) является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область. В 2019 году в Алтайском крае собрано около 4,2 млн тонн зерна в весе после доработки, в Омской области аграрии вырастили урожай более 3 млн тонн.