Центральный рынок в Томске закрыли на карантин из-за очага коронавируса

ТОМСК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Томской области в пятницу приняли решение закрыть на карантин самый крупный рынок в регионе, расположенный в центре Томска, из-за очага коронавирусной инфекции - были госпитализированы шесть работников рынка, один в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина.

"Благодаря оперативной работе нашего штаба, эпидемиологов и правоохранительных органов в Томске вовремя обнаружен очаг распространения коронавируса - на центральном рынке по улице Карла Маркса. Госпитализированы шесть человек из числа работников, одна женщина в тяжелом состоянии. Очаг взят под контроль, сегодня в полдень там проведена целая операция, установлены и протестированы все без исключения работники. Сам рынок закрыт, предстоит дезинфекция", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Уточняется, что сейчас власти проводят отдельную работу с руководством рынка, которое своевременно не сообщило о фактах заражения людей, а также допустило людей с симптомами к работе. Возможность заражения посетителей рынка эпидемиологи оценивают как минимальную.

"Сегодня никому нельзя быть беспечным. Хочу, чтобы все понимали: чем больше будет больных, тем дольше будет длиться режим ограничений. Сегодняшняя вспышка отодвигает дальнейшее смягчение режима. Призываю всех к самодисциплине", - цитирует пресс-служба губернатора.

По последним данным, в Томской области зарегистрировано 832 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 386 человек выздоровели, 14 умерли.