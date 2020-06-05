Томский вуз обратился в Минприроды с предложением помочь в ликвидации ЧП в Норильске

"Биологи ТГУ, которые создали более двух десятков изобретений и технологий для очистки водоемов от нефти и нефтепродуктов (защищено патентами), совместно с промышленным партнером ОАО "Манотомь" предложили свою помощь в ликвидации последствий аварии. Соответствующее письмо от имени ректора ТГУ Эдуарда Галажинского было направлено в министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

ТОМСК, 5 июня. /ТАСС/. Ректор Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажинский направил в Министерство природных ресурсов и экологии России письмо с предложением использовать разработки вуза для ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске, сообщили журналистам в пресс-службе ТГУ.

По мнению экспертов биологического института ТГУ, без своевременного вмешательства основной экологический ущерб будет нанесен озеру Пясино - в него впадает река Амбарка, в которую попали нефтепродукты. Из-за гидрологических особенностей в озере будет проходить накопление нефтепродуктов в донных отложениях. Если оперативно не ликвидировать последствия аварии, то содержание дизтоплива в донных отложениях станет критическим, а на очистку озера могут уйти десятки лет, отмечают в пресс-службе.

Ранее директор биологического института (БИ) ТГУ Данила Воробьев сообщал ТАСС, что одна из технологий, которую томские ученые готовы предоставить для ликвидации ЧП, - не имеющий в РФ и мире аналогов аэрощуп. Она работает на основе распылителя воздуха, в результате нефть прилипает к пузырькам воздуха и поднимается на поверхность, где ее можно собрать. Ученые уже ведут работы с использованием аэрощупа на территории Ханты-Мансийского автономного округа и смогли уменьшить концентрацию углеводородов на дне одного из озер в 50 раз. Устройство прошло госэкспертизу и вышло на российский рынок и рынки стран Юго-Восточной Азии и Индии.

Как добавляет пресс-служба, для устранения последствий аварии также можно использовать разработку лаборатории промышленных биологов БИ ТГУ - биопрепарат, осуществляющий деструкцию дизельного топлива. Его испытания были успешно проведены в условиях ХМАО (Урай), ЯНАО (Ноябрьск), Якутии (Чаяндинское месторождение).