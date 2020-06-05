Для закрытия горящей нефтяной скважины в Иркутской области привлекут артиллеристов

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Иркутская нефтяная компания (ИНК) и ее дочернее предприятие "Тихоокеанский терминал" решили привлечь военных артиллеристов для закрытия нефтяной скважины, на которой 30 мая произошло возгорание. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогам заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

30 мая на севере Иркутской области произошло возгорание на скважине на Аянском (Западном) участке недр, который осваивает компания "Тихоокеанский терминал". Возгорание локализовано. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы населенным пунктам и лесному массиву нет.

"Для успешного и оперативного закрытия скважины было принято решение по привлечению сил военных артиллеристов, которые должны сбить фонтанную арматуру выстрелом. В настоящее время ведется работа по их доставке на место инцидента, ожидается прибытие через день-два", - приводятся в сообщении пресс-службы слова начальника управления производственной безопасности ИНК Андрея Богданова.

В настоящее время горит устье - начало скважины. В ликвидации возгорания задействованы пожарные расчеты ИНК и специалисты предприятия "Юграпромбезопасность", которое специализируется на проведении аварийно-технических работ на нефтегазовых месторождениях. Сообщается, что возгорание на скважине произошло из-за разгерметизация соединительного шланга и выброса нефтегазовой смеси, которая попала на распределительную коробку. Планируется, что горение ликвидируют к 8 июня, после будет оценен ущерб, нанесенный окружающей среде.

Заведующий лабораторией вихревых движений жидкости и газа Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Виктор Никулин рассказал ТАСС, что возгорания на нефтяных скважинах происходят, когда из-за аварийной ситуации нефть начинает выходить на поверхность. "В скважине она гореть не может, поскольку там нет воздуха. Для горения нужен кислород, поэтому горит только на поверхности и в воздухе. Если скважина небольшая, то далеко нефть не разольется. Существует несколько способов ликвидации таких возгораний", - пояснил Никулин, отметив, что неделя - это небольшой срок для подобного рода горения. В прошлые годы, по его словам, на некоторых месторождениях были ситуации, когда скважины горели по несколько месяцев.

Участок Аянский

По информации сайта ИНК, участок недр Аянский (Западный) расположен на севере Иркутской области на территории Усть-Кутского, Киренского и Катангского районов. Площадь участка составляет 162,7 кв. км (примерно треть площади Иркутска). Запасы оценены в 0,26 млн тонн нефти. Участок на западе граничит с Ярактинским нефтегазоконденсатным месторождением ИНК, на востоке - с Западно-Аянским месторождением, связывая два основных добывающих актива ИНК в единую площадь. Компания "Тихоокеанский терминал" получила лицензию на освоение Аянского участка в 2010 году.

ИНК является одним из крупных частных производителей углеводородного сырья в России. Участвует в геологическом изучении, разведке и разработке 48 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края.