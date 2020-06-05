Долги муниципалитетов за отопление вдвое превышают годовое содержание Южно-Кузбасской ГРЭС

КЕМЕРОВО, 5 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса предупреждают о рисках при подготовке к новому отопительному сезону Южно-Кузбасской ГРЭС (ЮК ГРЭС, входит в группу "Мечел"), которая обеспечивает теплом два моногорода - Калтан и Осинники - с населением более 62,5 тыс. человек. Причина - задолженность муниципалитетов перед теплостанцией в размере около 800 млн рублей, что вдвое превышает стоимость годового содержания станции, сообщили ТАСС в департаменте электроэнергетики администрации правительства Кузбасса, отметив, что подготовка к зиме находится на контроле властей.

Муниципальные предприятия Осинников и Калтана, которые обслуживают городские тепловые сети и являются посредниками в расчетах за теплоснабжение между энергетиками и потребителями, за минувший отопительный сезон ни разу не вносили платежи и накопили 378 млн рублей задолженности, несмотря на то, что они регулярно получают оплату от населения. Общая сумма долга всех муниципальных организаций и жилищных компаний перед ЮК ГРЭС на сегодня составляет порядка 800 млн рублей.

"Общая сумма долга Осинников и Калтана перед ЮК ГРЭС вдвое превысила годовое содержание станции. Что касается рисков по осуществлению качественной подготовки станции к очередному отопительному сезону, [то], естественно, они есть. Администрация правительства Кузбасса держит вопрос подготовки станции к зиме на контроле, руководство станции и компании "Мечел" будет изыскивать необходимые средства. Однако такая вынужденная мера как кредитование усугубляет финансовое положение станции", - сообщили в департаменте.

Как пояснили ТАСС в компании, в сложившейся ситуации ЮК ГРЭС действительно вынуждена привлекать кредиты и нести по ним дополнительные расходы, поскольку задолженность "не позволит качественно и своевременно подготовиться к очередному отопительному сезону 2020-2021 гг.". При этом теплостанция эксплуатируется уже около 70 лет и нуждается в ремонте для стабильного прохождения нового отопительного сезона.

Южно-Кузбасская ГРЭС - тепловая электростанция в Калтане Кемеровской области, которая обеспечивает тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения моногорода Калтан и Осинники. Строительство станции началось в 1949 году, поэтапный ввод в эксплуатацию начался через два года - в 1951 году. ЮК ГРЭС входит в энергетический дивизион группы "Мечел".