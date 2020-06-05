ФАС обязала мэрию Омска вернуть объекты, переданные с нарушениями в аренду "Росводоканалу"

ТАСС, 5 июня. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала у мэрии Омска вернуть во владение муниципалитета объекты водоснабжения и водоотведения, которые в 2010 году были переданы с нарушением антимонопольного законодательства в долгосрочную аренду компании "Омскводоканал" (входит в группу компаний "Росводоканал"). Об этом сообщается в пятницу на сайте ФАС.

"ФАС России выдала администрации города Омска предупреждение о прекращении бездействия, содержащего признаки ограничения конкуренции и нарушения антимонопольного законодательства. Объекты водоснабжения и водоотведения, переданные АО "Омскводоканал" в рамках дополнительных соглашений, должны быть возвращены в муниципальную казну", - цитирует пресс-служба начальника Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства ФАС России Алексея Матюхина.

По данному факту ТАСС запросил комментарий у мэрии Омска и компании "Омскводоканал".

В сообщении ФАС уточняется, что 2010 году "Омскводоканал" и администрация города заключили договор долгосрочной аренды водопроводно-канализационного хозяйства Омска. В 2016 и 2017 годах были заключены дополнительные соглашения по передаче муниципального имущества в аренду, но при этом не был соблюден ряд условий, который позволил бы признать сделку легитимной.

Согласно законодательству, муниципальная собственность может быть передана сторонней компании только по результатам торгов. При этом в сфере водоснабжения и водоотведения имущество передается по концессионным соглашениям, которые также заключаются по итогам конкурентных процедур. "Исключения составляют случаи, когда в прямо предусмотренных случаях старые объекты передаются в аренду без торгов, но при наличии техсвязи, - подчеркнули в ФАС. - Этим исключением воспользовались в Омске, но нарушили требования закона о водоснабжении и водоотведении по существенным условиям договора аренды".

В результате этого "Омскводоканал" получил преимущественный доступ к эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства Омска в ущерб другим конкурентоспособным компаниям. В пресс-релизе отмечается, что мэрия города не предприняла попыток вернуть имущество муниципалитета обратно.