Морспасслужба собирает технику для ликвидации ЧС под Норильском из филиалов по всей стране

"Сейчас то оборудование, которое нас попросили доставить, мы собираем из разных филиалов - фактически со всей страны. Просчитываем, как будем доставлять. Смотрим, какое оборудование можем отправить, чтобы не оголить другие районы", - сказал собеседник агентства.

ТАСС, 5 июня. Морспасслужба собирает оборудование для ликвидации разлива топлива около Норильска (Красноярский край) из своих филиалов по всей стране, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе организации.

Он уточнил, что в ближайшие дни планируется, в частности, доставить дополнительные нефтесобирающие установки, с помощью которых будут очищать реку и ее берега.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива, часть которого попала в водоемы. Возгорание не оказало влияние на работу станции.

К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 300 человек и свыше 70 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. При этом в ведомстве отмечали, что труднодоступность района, сложности с завозом оборудование и то, что специалисты ориентированы на работу в условиях моря, а не реки, создает определенные сложности.