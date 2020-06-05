"Норникель" запустит программу помощи КМНС на севере Красноярского края

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Компания "Норникель" запустит программу помощи коренным малочисленным народам севера (КМНС) в Красноярском крае после того, как закончатся работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщил в пятницу на совещании под председательством президента России Владимира Путина президент компании Владимир Потанин.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. На место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. куб. м топлива, часть которого попала в водоемы. 4 июня было озвучено, что разлитые нефтепродукты должны быть собраны в специальные емкости, а затем вывезены с места ЧП.

"Мы также взаимодействуем с экологическими организациями и представителями КМНС, проживающими здесь, для реализации ряда программ. В частности, увеличение популяции оленей, есть проект по выпуску мальков с целью поддержания популяции редких рыб. Как только ситуация нормализуется, мы приступим к реализации этой программы", - сообщил Потанин.

Ранее вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Артур Гаюльский сообщал ТАСС, что разлив нефти не отразится негативно на популяции дикого и домашнего северного оленя, так как он произошел на территории промышленного района, где нет пастбищ и путей миграции животных. Оленеводство является одним из главных видов хозяйственной деятельности коренного населения приполярных территорий, с ним связан кочевой образ жизни многих народов.

К ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарной и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведены замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ч.