Суд продлил арест гендиректору угольного холдинга "Топпром"

КЕМЕРОВО, 5 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова продлил на месяц срок ареста генеральному директору угольного холдинга "Топпром" в Кузбассе Владимиру Честнейшину, который был задержан в апреле и помещен под стражу по обвинению в коммерческом подкупе импортеров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Центральным районным судом Кемерова по ходатайству следствия продлен срок содержания под стражей Владимиру Честнейшину до 8 июля 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, защита обвиняемого настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест.

Ранее ТАСС сообщал, что сотрудникам регионального управления ФСБ России стало известно, что в феврале текущего года гендиректор "Топпрома" за вознаграждение в размере $5 тыс. предлагал представителю польской фирмы закупать уголь по завышенной цене. Собранные материалы были переданы в следственное управление СК РФ в Кузбассе для возбуждения дела в отношении Честнейшина по п. "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере").

Проведены обыски в доме и на рабочем месте подозреваемого, а также у лиц, которые имели отношение к сделкам. Назначен ряд экспертиз.

В состав холдинга "Топпром" в Кузбассе входит шахта "Юбилейная" и три обогатительные фабрики "Тайбинская", "Коксовая" и "Щедрухинская", а также предприятие "Трансавто". Должность генерального директора компании Владимир Честнейшин занимает с 2016 года.