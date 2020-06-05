Гранты РГО в Сибири поддержат изучение снежного барса и раскопки могильников хунну

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Победителями конкурса грантов Русского географического общество (РГО), одного из старейших в мире, стали 11 проектов из Сибирского федерального округа, сообщается в списке победителей грантовых проектов 2020 года, размещенном на сайте РГО.

В их числе проект создания мониторинговой сети из фотоловушек для снежных барсов в национальном парке "Сайлюгемский" в Республике Алтай, численность которых в России не превышает 90 особей. "В результате проведенных экспедиционных работ удастся закрыть "белые пятна" в ареале снежного барса в Республики Алтай. Будет установлено не менее 50 автоматических камер, <...> на основе информации с фотоловушек будут разработаны индивидуальные паспорта на каждую особь снежного барса", - говорится в документе.

При поддержке гранта РГО в Республике Тыва комплексная археолого-географическая экспедиция проведет раскопки могильников родоначальников гуннов - древнего кочевого народа хунну, населявшего степи к северу от Китая с 220 года до н. э. по II век н. э. Это малоизученный народ - пока неизвестно, на каком языке они говорили, были монголами или тюрками.

Раскопки проходят на дне и по берегам Саяно-Шушенского водохранилища протяженностью более 250 км. При сезонном сбросе воды на площади более 200 кв. км обнажаются территории вдоль затопленного русла Енисея, где находятся памятники этого народа, которые разрушаются из-за постоянного изменения уровня воды. Известны могильники хунну Алатей и Терезин, где ранее нашли украшения, оружие и предметы быта II в. до н. э. - I в. н. э., среди которых пояс с гравировками и раковинами каури, китайское зеркало из бронзы со стилизованным изображением драконов и серьги с подвесками из веточек коралла.

Также грант поддержит создание геоинформационной системы для сбора, хранения и анализа наблюдений за краснокнижными видами животных и птиц Новосибирской области, что позволит отслеживать состояние популяции и анализировать их, чтобы оперативно реагировать на угрозу виду. "Результатом работ станет инструмент паспортизации мест обитания редких видов", - говорится в документе.

О грантах

Гранты РГО выделяются с 2010 года, они делятся на три вида. Инициативные гранты направлены на поддержку проектов, инициируемых президентом общества Сергеем Шойгу, членами попечительского и управляющего советов, а также советами и комиссиями РГО. Гранты региональных отделений общества призваны поддержать проекты, разработанные этими отделениями. Медиагранты созданы для популяризации проектов РГО.

Прием заявок на 2020 год проходил с сентября 2019 по февраль нынешнего года. Денежное выражение грантов варьируется от 700 тыс. до 2,5 млн рублей. Наибольшая сумма предусмотрена для номинации "Организация экспедиций и путешествий", наименьшая - в частности, для таких номинаций, как "Издательская работа", "Сохранение природного и историко-культурного наследия России", "Молодежные проекты". Финансирование медиагрантов составляет 1,8 млн рублей на каждый.