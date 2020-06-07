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Омские селекционеры вывели сорт пшеницы, устойчивый к болезням и засухе

Этот сорт можно выращивать без обработки фунгицидами, что позволит фермерам сократить расходы на уход за урожаем

ОМСК, 7 июня. /ТАСС/. Селекционеры Омского государственного аграрного университета им. Столыпина, в котором в этом году откроют российско-казахстанский селекционно-генетический центр, вывели сорт пшеницы, который не требует обработки фунгицидами из-за устойчивости к болезням и хорошо переносит засуху. Об этом рассказал в воскресенье ТАСС заведующий лабораторией селекции и семеноводства полевых культур ОмГАУ Александр Чурсин.

"У нас на подходе сорт нового поколения, который устойчив к основным заболеваниям пшеницы в Западной Сибири и засухе. Его можно выращивать без фунгицидов, а это огромный экономический эффект для фермеров", - сказал Чурсин.

Он уточнил, что каждая обработка посевов обходится фермерам от 700 до 1 тыс. рублей за га. "Это же расходы на ГСМ, которые дорожают с каждым годом, на сами фунгициды. Плюс к этому проход трактора по полю уплотняет землю, что негативно сказывается на урожайности", - рассказал заведующий лабораторией, добавив, что через несколько лет устойчивость к заболеваниям у пшеницы снижается.

По его словам, этот сорт, который по урожайности превосходит распространенные в регионе виды пшеницы, в настоящий момент проверяется в селекционных питомниках. Уже сейчас сибирские аграрии проявляют интерес к новому виду злаковых, хорошо переносящему засухи, которые нередки в Западной Сибири, относящейся к зоне рискованного земледелия.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибирского федерального округа. В 2019 году здесь было выращено более 3,05 млн тонн зерна, почти 254 тыс. тонн масличных культур, более 440 тыс. тонн овощей и картофеля и 5 тыс. 483 тонн льна-долгунца.

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