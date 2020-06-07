Синоптики: разлив топлива в Норильске не повлияет на вечную мерзлоту в районе аварии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов вследствие аварии на ТЭЦ-3 в Норильске не скажется на состоянии вечной мерзлоты в районе ЧП, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее завкафедры техносферной безопасности Института сервиса и отраслевого управления Тюменского индустриального университета Юрий Сивков сообщил, что ЧП повлияет на вечную мерзлоту в районе Норильска - она, скорее всего, начнет таять, из-за чего опустятся верхние уровни грунта. Вследствие этого могут возникнуть новые ЧП, а в реках поднимется уровень воды, пострадают их обитатели.

"Нет, [разлив нефтепродуктов] никак не может повлиять. Вечная мерзлота формировалась если не вечно, то сотнями тысячелетий. Это происшествие, в первую очередь, влияет на экосистему, биологическое разнообразие", - сообщил Вильфанд.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара с дизельным топливом разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов, которые попали в грунт и водные объекты. Возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ 254 ("Порча земли"), 246 ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") и 250 ("Загрязнение вод"), которые соединены в одно производство. В рамках расследования задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.