"Норникель" направил 170 единиц техники в район ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива

НОРИЛЬСК, 7 июня. /ТАСС/. "Норникель" для ликвидации последствий разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 под Норильском направил порядка 170 единиц техники компании, сообщил журналистам вице-президент "Норникеля", директор заполярного филиала компании Николай Уткин.

"С каждым днем у нас работы наращиваются, на сегодняшний день у нас задействовано порядка 400 человек в районе ТЭЦ-3, порядка 170 единиц техники - [это в том числе] погрузчики, экскаваторы, бульдозера", - сказал Уткин.

Он уточнил, что на территории ТЭЦ-3 ведутся работы по выемке грунта и перевезено 50 тыс. тонн грунта на специально подготовленные площади для хранения с последующим обеззараживанием и выемкой из него дизтоплива.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. м, они попали в грунт и в водоемы. К ликвидации последствий ЧП привлечено порядка 500 человек. Задействованы силы и средства компании "Норникель", Морской спасательной службы, "Газпром нефть", "Транснефть-Сибирь" и МЧС. Выставлены заграждения на реке Амбарная, ограничено распространение нефтепродуктов. Спасатели локализовали разлив. Произведена обработка территории сорбентами. Возбуждено четыре уголовных дела. Задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.