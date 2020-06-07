МЧС прогнозирует ухудшение паводковой обстановки в двух поселках в Красноярском крае

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Ухудшение паводковой обстановки прогнозируется в населенных пунктах Ермаковское и Григорьевка в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"Прогнозируется ухудшение паводковой обстановки в Ермаковском районе в двух населенных пунктах: Ермаковское и Григорьевка. На реках Оя, Кебеж в связи с ожидаемыми осадками, местами сильными, возможен резкий подъем уровня воды, выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности", - сказали в ведомстве.

В готовность приведены спасатели, каждые два часа проводятся замеры уровней воды.

В Манском районе в населенном пункте Колбинский из-за повышения уровня воды в реке Кувай произошло подтопление 18 жилых домов и 35 приусадебных участков. Эвакуированы 79 человек, в том числе 23 ребенка, которые размещены у родственников и знакомых.

В Курагинском районе произошел подъем воды в реке Сейба. В результате этого обрушился деревянный мост через реку на 25 км трассы Щетинкино - Джотка. Отрезанных населенных пунктов нет, организован объезд через город Минусинск.

В Партизанском районе на 708-м км Красноярской железной дороги водой подмыло шесть шпальных ящиков железнодорожного полотна, что нарушило сообщение на участке Кой - Хабайдак. Два поезда были отправлены в объезд. В этом же районе из-за повышения уровня воды в реке Кой произошел размыв грунтовой дороги Партизанское - Кой - Мина. "На данном участке ограничен подъезд к двум населенным пунктам: Мина и Кутурчин. В них проживают более 500 человек. Медикаменты и продукты питания в данных населенных пунктах имеются", - добавили в МЧС.