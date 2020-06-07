Делегация коренных народов Севера и "Норникель" поддерживают диалог по экологической теме

НОРИЛЬСК, 7 июня. /ТАСС/. Представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Красноярского края и компания "Норникель" поддерживают прямой диалог по проблематике ликвидации последствий разлива топлива под Норильском и подготовят предложения в анонсированную "Норникелем" программу помощи коренным жителям. Об этом в воскресенье ТАСС сказал зампредседателя Совета депутатов Таймырского района Сергей Сизоненко.

Делегация от малочисленных народов Севера в воскресенье посетила лагерь ликвидаторов последствий экологического происшествия, расположенный на берегу реки Амбарная, где ведутся работы по откачке топлива с водной поверхности. Ранее президент "Норникеля" Владимир Потанин сообщил, что после того, как закончатся работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов будет запущена программа помощи КМНС.

"Важно извлечь урок из этой аварии, ведь Арктика это хрупкая экосистема. Мы будем будет внимательно наблюдать за работами по устранению последствий и контролировать результаты работ. Хотим выйти к компании "Норникель" с предложением по комплексной программе, чтобы оказать содействие представителям коренных [малочисленных народов], которые проживают в отдаленных поселках", - сказал Сизоненко. По его словам, эти вопросы будут рассмотрены на ближайшем заседании профильной комиссии районного совета, поскольку требуется рекультивация загрязненных земель.

Депутат райсовета Аксинья Поротова сказала ТАСС, что отдельное внимание нужно уделить развитию бассейна реки Пясина.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. м, они попали в грунт и в водоемы. В ликвидации последствий разлива нефти задействованы силы и средства компании "Норникель", Морской спасательной службы, "Газпром нефть", "Транснефть-Сибирь" и МЧС.