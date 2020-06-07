В Алтайском крае разрешили возобновить работу санаториям, имеющим медлицензию

ТАСС, 7 июня. Власти Алтайского края разрешили возобновить работу санаторно-курортным организациям, имеющим медицинскую лицензию. Также разрешается розничная торговля непродовольственными товарами, отменена самоизоляция прибывающих в Алтайский край из других регионов, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства края.

"В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг", - говорится в сообщении.

До 22 июня на территории Алтайского края приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, турбазах, пансионатах, кемпингах. "Сохраняется временный запрет на прием и размещение граждан в гостиницах, расположенных за пределами городских округов и административных центров муниципальных районов Алтайского края", - говорится в сообщении.

Разрешаются занятия спортом на открытом воздухе без тренажеров в составе не более двух человек, розничная торговля непродовольственными товарами, позволено открыться парикмахерским и салонам красоты. В регионе сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных и спортивных мероприятий, приостановлена работа учреждений, где предполагается массовое пребывание людей. Под запретом остаются мероприятия на пляжах, продолжает действовать масочный режим.

В России зарегистрировано 467 673 случая заражения, выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.