Военные артиллеристы выстрелом подавили возгорание на нефтескважине в Иркутской области

ТАСС, 7 июня. Возгорание, произошедшее 30 мая на нефтяной скважине на севере Иркутской области на Аянском (Западном) участке недр, который осваивает дочернее предприятие Иркутской нефтяной компании (ИНК), ликвидировали. Об этом журналистам сообщила пресс-служба правительства региона.

"К ликвидации пожара были привлечены силы военных артиллеристов, которые выстрелом срезали фонтанную арматуру и произвели герметизацию скважины", - отмечается в сообщении. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы населенным пунктам и лесному массиву не было. "Горение на скважине Аянского (Западного) нефтяного месторождения ООО "Тихоокеанский терминал" на территории Усть-Кутского района было полностью ликвидировано сегодня, 7 июня, в 17:38 (12:38 мск)", - говорится в сообщении.

Для локализации огня провели оперативные работы по возведению вокруг скважины обвалования высотой 4 м, в результате загрязнения территории и водных объектов нефтепродуктами не допущено.

Экологический ущерб еще предстоит оценить. Сообщается, что возгорание на скважине произошло из-за разгерметизация соединительного шланга и выброса нефтегазовой смеси, которая попала на распределительную коробку.

Участок недр Аянский расположен на территории Усть-Кутского, Киренского и Катангского районов. Площадь составляет 162,7 кв. км, запасы оценены в 0,26 млн тонн нефти. Компания "Тихоокеанский терминал" получила лицензию на освоение участка в 2010 году. ИНК является производителем углеводородного сырья в России. Участвует в геологическом изучении, разведке и разработке 48 участков недр в Иркутской области, Якутии и в Красноярском крае.