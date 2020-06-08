Новосибирский НИИ травматологии намерен увеличить объем операций на 10% к концу года

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна (НИИТО), одно из крупнейших в России медучреждений, специализирующихся на лечении заболеваний в этой области, планирует увеличить количество проводимых операций на 10% к концу года, сообщил ТАСС исполняющий обязанности директор НИИ Андрей Корыткин. Ранее в учреждении отмечались проблемы с объемами оказания медицинской помощи.

В 2018 году НИИ травматологии и ортопедии почти вдвое снизил количество операций из-за коррупционного скандала, связанного с бывшим руководителем учреждения Михаилом Садовым. Он обвинялся по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") и позднее был приговорен к двум с половиной годам колонии. В период смены руководства и возбуждения уголовных дел объемы оказания медпомощи институтом значительно снизились. По словам Андрея Корыткина, к середине 2018 года было выполнено 9% от числа запланированных операций.

"Мы, конечно, хотели бы несколько улучшить наши результаты. Обычно в плановом режиме работающее учреждение прибавляет примерно по 10%, когда все процессы отлажены. Мы будем стараться выполнить то, что от нас государство ждет в качестве задания по медицине", - сказал Корыткин.

Он пояснил, что после снятия карантинных ограничений, институт готов нарастить потерянные объемы работы в течение двух-трех недель. Всего в 2020 году планируется выполнить больше 8,6 тыс. операций. "Мы сохранили объемы оказания медицинской помощи, мы по-прежнему дежурим для пациентов, получивших травмы позвоночника, наши отделения оказывают помощь при повреждении суставов, но мы вынуждены были провести определенные мероприятия, для того, чтобы обезопасить своих сотрудников и пациентов", - пояснил собеседник агентства.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Минздрава РФ - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. В 2012 году на базе НИИ был создан первый в России медицинский технопарк, который объединяет производителей высокотехнологичного медицинского оборудования, протезов и имплантатов.