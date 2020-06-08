В Иркутской области отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих из других регионов

"Это условие больше не действует для тех, кто прибывает из Якутска и Москвы. Это были последние регионы, для приезжающих из которых до сегодняшнего дня сохранялось требование о помещении в обсерватор. До этого отменили обязательную обсервацию для прибывающих из Санкт-Петербурга, Бурятии. Таким образом, сейчас обсервация отменена для всех прибывающих в Иркутскую область", - уточнили в пресс-службе.

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области, где с 14 мая начался первый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса, отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для тех, кто прибывает в регион из других субъектов. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

На двухнедельную самоизоляцию также не будут отправлять граждан, которые возвращаются вывозными рейсами из-за рубежа. Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, специалисты ведомства больше не встречают пассажиров в аэропорту Иркутска и не выдают постановления о самоизоляции.

Обязательную двухнедельную самоизоляцию вводили для тех, кто возвращался в Иркутскую область из других стран, а также прибывал из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, республик Саха (Якутия) и Бурятия. Эти меры власти вводили в конце марта - начале апреля. В аэропорту Иркутска пассажиров встречали сотрудники Роспотребнадзора, которые выдавали гражданам постановления о самоизоляции. Для прохождения самоизоляции пассажиров либо помещали в обсерватор либо отправляли домой, если у них были соответствующие условия.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на утро понедельника, в Иркутской области подтверждено 3 083 случая заражения. За время пандемии 831 человек выздоровел, 14 умерли. Среди заразившихся выявлены 1 247 вахтовых рабочих.

До 14 июня в регионе действует режим самоизоляции, который рекомендовано соблюдать жителям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями. В общественных местах все граждане обязаны носить защитные маски.