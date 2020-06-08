В поселке в Красноярском крае из-за подтопления эвакуированы около 80 человек

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Около 80 человек эвакуированы в поселке Колбинское Манского района Красноярского края из-за подтопления домов. Об этом на своей странице в Facebook написал в понедельник глава района Артем Черных.

Дома в поселке были подтоплены в результате подъема уровня воды в реке Кувай. Всего было подтоплено 35 подворий, вода уже проникла в 18 домов. Всего в поселке 232 дома, в которых проживают 558 человек.

"Из своих жилищ эвакуированы 79 человек, в том числе 23 ребенка, все размещены по соседям", - написал Черных. Он уточнил ТАСС, что также в Красноярск вывезено 30 городских жителей (Манский район является пригородным - прим. ТАСС), находившихся в поселке.

"На сегодняшний день вода из поселка уходит, мы приняли водоотводные меры. Люди осматривают свои дома, свои участки, в подвалах домов вода сохраняется. Но в целом подтопление населенного пункта сохраняется", - сказал Черных, отметив, что в населенный пункт организован подвоз хлеба, решается вопрос с организацией подвоза питьевой воды. Также, по словам главы района, из-за дождей поднялся уровень воды и в других реках. В деревне Нарва подтоплено восемь подворий, 25 человек размещены у соседей.

По данным агентства ГО и ЧС Красноярского края, сильные дожди в центральных и южных районах края привели к подъему рек. Подтопления зафиксированы в Манском, Партизанском, Ермаковском и Курагинском районах. Повреждены три автомобильных моста, наблюдаются переливы на дорогах. В районах введен режим ЧС с региональным уровнем реагирования.

Сильные дожди прошли и в столице соседней Хакасии - Абакане. По данным мэрии, за выходные с улиц города, коммунальные службы откачали около 4 тысяч кубометров воды. Подтопления фиксировались и в частном секторе года, оттуда поступило 14 заявок на откачку воды с подворий. Сейчас, как уточнили ТАСС в мэрии, ситуация стабилизировалась.