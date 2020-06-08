Вертолет эвакуировал девять туристов из подтопленного района в Красноярском крае

ТАСС, 8 июня. Спасатели МЧС с помощью вертолета эвакуировали девять туристов, среди которых двое детей, из подтопленного дождевым паводком Партизанского района на юго-востоке Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Главном управлении МЧС по региону.

"Обследование подтопленных населенных пунктов с помощью вертолета Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России закончилось спасением 9 туристов, двое из которых дети, 9 лет и одного года", - говорится в сообщении. Облет проходил в Партизанском районе, недалеко от населенного пункта Кутурчин.

Туристы находились на пятачке воды, со всех сторон окруженном водой, которая уже подбиралась к палаткам, уточняется в сообщении. Людей эвакуировали без большей части вещей, также пришлось бросить автомобили.

Кроме того, спасатели МЧС на вертолете эвакуировали шестерых подростков, которые оказались отрезанными водой на острове в 20 км от населенного пункта Мина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели Сибирского регионального поискового-спасательного отряда МЧС России <...> на вертолете Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России спасли шестерых подростков в 20 км от населенного пункта Мина, которые были отрезаны водой на острове и не могли выбраться", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что замерзшие подростки были подняты на борт и доставлены в населенный пункт Мина. Медицинская помощь им не потребовалась.

В воскресенье, 7 июня, из-за обильных осадков в реке Кой произошел подъема воды, что привело к размыву грунтовой дороги Партизанское - Кой - Мина. Был ограничен подъезд к населенным пунктам Мина и Кутурчин, где проживают более 500 человек, сообщали ТАСС в МЧС.