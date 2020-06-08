На реках под Норильском установили дополнительные боновые заграждения

ТАСС, 8 июня. Специалисты установили под Норильском дополнительные боновые заграждения на реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в оперативных службах.

"На данный момент установлены 18 боновых заграждений протяженностью свыше 2,3 км, 16 из них - на реке Амбарной, два - на реке Пясина, впадающей в Карское море", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что на реках установлены девять боновых заграждений, протяженность которых превышает километр.

В оперативных службах сообщили, что никакого дальнейшего распространения вылившегося топлива нет, снижается и предельно допустимая концентрация вредных веществ в загрязненных водоемах. Ранее пробы воды показывали превышение ПДК в 200 раз, сейчас - в 60. Всего отобрано 65 проб воды и 16 проб почвы.

"Кроме того, за время работ специалисты обработали сорбентом для нейтрализации загрязнения 26,6 тыс. кв. м загрязненного грунта", - сообщили в оперативных службах.