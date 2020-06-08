В атмосфере Омска зафиксировали повышенное содержание двух загрязняющих веществ

ОМСК, 8 июня. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) бензола и сероводорода зафиксировано в субботу и в воскресенье в атмосфере Омска. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"На автоматизированном посту наблюдений по ул. 4-я Поселковая 6 июня зафиксировано превышение ПДК бензола в 1:00 - 1,1 ПДК, в 1:20 - 1,26 ПДК, в 5:20 превышение ПДК сероводорода - 1,05 ПДК. 7 июня в 7:00 было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 1,8 раз, в 2:00 - 0,9 ПДК по сероводороду", - сказали в пресс-службе.

В Минприроды отметили, что за первую неделю июня в Центр экологического мониторинга Омска поступило более 400 жалоб на химический запах из Кировского и Советского округов, которые расположены рядом с северо-западным промышленным узлом города, в котором находятся, в частности, основные нефтехимические предприятия Омска. Предполагаемый источник выбросов - объект федерального надзора, проверки на котором уполномочен проводить Росприроднадзор.