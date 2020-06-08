В Новосибирской области опрокинулся автомобиль с восемью человеками

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Семь человек, в том числе четверо детей пострадали при опрокидывании автомобиля ВАЗ-2106 в кювет в Черепановском районе Новосибирской области. Один человек погиб, сообщили ТАСС в ЕДДС Черепановского района.

"Автомобиль ВАЗ-2106 опрокинулся в кювет. В нем ехали восемь человек: четверо взрослых и четверо детей. Семеро пострадали, один погиб", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по предварительной информации, в 11:30 (07:30 мск) в Черепановском районе водитель не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Водитель погиб, пятеро детей и двое взрослых с травмами различной степени тяжести были доставлены в Черепановскую ЦРБ.