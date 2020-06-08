Треть санаториев Белокурихи открылись после снятия ограничений

В Алтайском крае в связи с пандемией была приостановлена работа части организаций, в частности, не работали санаторные учреждения в городе-курорте Белокуриха, куда ежегодно приезжают не менее 200 тыс. туристов. Власти региона ранее сообщали, что из-за пандемии местные санатории лишатся трети доходов - порядка 1,5 млрд рублей. С 8 июня санаториям в регионе разрешили работать.

БАРНАУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Крупнейшие санатории города-курорта федерального значения Белокуриха с 8 июня начали принимать первых туристов после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Из 16 санаториев открылись пять, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления Алтайского края по туризму и курортной деятельности.

"В Белокурихе открылись сегодня пять санаториев из 16. Также сегодня открылись по одному санаторию в Яровом и Первомайском районе. Остальные будут открываться позднее, поэтапно - в общей сложности в крае 41 санаторий", - сказал собеседник агентства.

По словам заместителя генерального директора санатория "АлтайWest", руководителя "Дирекции санаториев курорта Белокуриха" Сергея Криворученко, в их санаторий в понедельник заехали первые девять гостей, а всего до конца дня планируют принять 14 человек. По его словам, помимо жителей Алтайского края, люди приезжают из Красноярского края, Кузбасса, ЯНАО. Как сообщили ТАСС в пресс-службе сети санаториев АО "Курорт Белокуриха", из трех санаториев этой компании на сегодня открылся один - "Белокуриха". До конца недели он будет заполнен на треть, другие санатории сети планируется открыть позже.

"Мы ждали открытия курортного сезона, осваивали новые терренкуры (тропы для оздоровительных пешеходных прогулок) - при пандемии надо людям восстанавливать здоровье на свежем воздухе. Озеленяли территорию, уложили брусчастку, провели обустройство газонов, посадили деревья. Мы готовим здравницы внутри, беседки, пищеблоки, выполняли все нормативные мероприятия для отдыхающих, все пункты требований Роспотребнадзора. Санаторий находился в простое с конца марта, но уже на сегодня на июль забронировано порядка 60% номерного фонда. В части господдержки планируем воспользоваться налоговыми каникулами, сегодня - завтра будет подписан договор на льготный кредит на зарплату", - рассказал журналистам генеральный директор сети Константин Ежов.

Как рассказала ТАСС заместитель генерального директора санатория "Россия" Надежда Чувашова - туда до конца недели должны заехать 129 человек. Рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм полностью выполняются персоналом и гостями. "Сложности есть, но, наверное, больше психологического характера, меняется образ жизни в санаториях, остается социальное дистанцирование, средства индивидуальной защиты. <...> Наверное, самая большая сложность - невозможность пользоваться бассейном", - рассказала Чувашова.

В Алтайском крае всего выявлено 2390 человек с коронавирусной инфекцией.