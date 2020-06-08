Спасатели начали сбор нефтепродуктов, попавших в протоки реки под Норильском

ТАСС, 8 июня. Специалисты Морспасслужбы начали сбор нефтепродуктов, попавших в протоки около реки Амбарная под Норильском из-за непогоды и повышения уровня воды в основном русле, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организации.

Собеседник агентства пояснил, что изначально пятно топлива, разлившегося из хранилища на территории ТЭЦ в Норильске, двигалось по основному руслу, спасатели сдерживали его боновыми заграждениями. В протоки - небольшие озера и речки рядом с основным руслом - нефтепродукты не попадали.

"Вчера был сильный ветер, и из озера Пясино вода поступала в реку - шла в обратную сторону. Поднялась река, и масляные пятна пошли в протоки, в которых нефтепродуктов ранее не было. Наши спасатели быстро отреагировали, поставили боновые заграждения на входе и выходе из проток. Уже начали сбор нефтепродуктов в этих протоках", - рассказал он.

По данным ведомства, всего к настоящему времени сотрудникам экстренных служб удалось собрать более 650 тонн нефтепродуктов, для этого используются специальные установки. Собранные нефтепродукты загружаются в емкости на берегу.

В пресс-службе также отметили, что дождь и ветер, которые прогнозируются в районе Норильска в ближайшие дни, могут осложнить работы на реке Амбарной.

Спасатели еще двух филиалов службы приступили к ликвидации ЧП

Спасатели Азово-Черноморского и Каспийского филиалов Морспасслужбы пополнили группировку специалистов из Северного и Балтийского филиалов, ликвидирующих разлив нефтепродуктов в Норильске. Они уже прибыли на место ЧП, сообщается на сайте службы в понедельник.

"К отряду из 16 специалистов Северного и Балтийского филиалов службы, приступивших к работам 1 июня, прибыло подкрепление - семь специалистов Азово-Черноморского и Каспийского филиалов, которые привезли с собой дополнительное оборудование", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Морспаса, с собой они привезли специальные нефтесборные системы. "В дополнение к уже имеющимся переброшены нефтесборные системы - семь устройств разного типа, дополнительные рукава для них, емкости для сбора нефтепродуктов, дыхательные аппараты, которые можно использовать в случае сильной загазованности", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что среди вновь доставленных есть установки с малой осадкой, которыми можно собирать образовавшуюся на поверхности реки нефтяную пленку.

Спасатели работают круглосуточно в две смены, ночную и дневную. К настоящему моменту в секторе реки Амбарная, где некогда находилось самое крупное пятно нефтепродуктов, разлитого дизтоплива практически не осталось.

Началась ротация спасаителей

Ротация спасателей Морспасслужбы, которые работают в опасных условиях, ликвидируя разлив топлива под Норильском, началась в понедельник. Об этом также сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Как ранее поясняли в ведомстве, это необходимо, чтобы работа в агрессивной среде не нанесла ущерб здоровью специалистов. При этом именно сотрудники Морспасслужбы в настоящее время в России наиболее подготовлены для работы с разливами нефтепродуктов. На их долю приходится ликвидация около 98% подобных инцидентов на море.

"Сегодня начнется ротация постепенная, прилетели спасатели из Северного филиала, из Мурманска. Те, кто сейчас работают, постепенно в течение нескольких дней сменятся - чтобы работа в агрессивной среде не повредила их здоровью", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что при этом начальник группы, заместитель директора по аварийно-спасательной работе и ликвидации разливов нефти Северного филиала морской спасательной службы Михаил Сарков пока останется на Таймыре. Это связано с тем, что он имеет очень большой опыт ликвидации подобных разливов на воде (в первую очередь - на море) и владеет тонкостями текущей ситуации.