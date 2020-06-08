На Алтае временно законсервировали госпиталь в районе рудника, где была вспышка COVID-19

БАРНАУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Центральная районная больница в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее была выявлена вспышка коронавируса на Корбалихинском руднике (АО "Сибирь-Полиметаллы"), прекратила свою работу в качестве ковидного госпиталя. Сейчас здание законсервировано на дезинфекцию и в течение недели вернется к обычному режиму работы с пациентами, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее ТАСС сообщал, что Змеиногорский район и Змеиногорск были закрыты на карантин из-за подтверждения коронавируса у работников рудника, больница района была перепрофилирована под госпиталь для коронавирусных пациентов. Карантин в районе был снят 21 мая. Четвертого июня пресс-служба правительства региона сообщила, что все 200 работников подрядной организации Корбалихинского рудника выздоровели. Всего, по данным пресс-службы правительства региона, в Змеиногорском районе коронавирус был выявлен у 255 человек.

"Пока ни одно отделение не работает. Госпиталь отмыт, сделана текущая дезинфекция, заключительной еще не было - госпиталь законсервирован. Приказа Минздрава о перепрофилировании коек (из коек, созданных под пациентов с коронавирусом) и сокращении еще не было. Работает только провизорный госпиталь для сортировки. На этой неделе будет приказ (о переводе на обычный режим работы)", - сказал собеседник агентства.

В Алтайском крае всего выявлено 2390 человек с коронавирусной инфекцией.