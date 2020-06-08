Энергетики в Кузбассе обратились в прокуратуру из-за снижения тарифов на тепло на 18%

КЕМЕРОВО, 8 июня. /ТАСС/. Руководство системообразующего предприятия Кемеровской области - Южно-Кузбасской ГРЭС (ЮК ГРЭС, входит в группу "Мечел"), которая обеспечивает теплом моногорода Калтан и Осинники и испытывает трудности в подготовке к новому отопительному сезону из-за долгов муниципалитетов, обратилось в прокуратуру из-за решения региональной энергетической комиссии (РЭК) в Кузбассе о снижении тарифов на тепловую энергию станции на 18% с 1 июня текущего года. Корректировка тарифа противоречит поручению президента о введении моратория на регуляторные решения в отношении предприятий теплоэнергетики и ухудшит финансовое положение станции, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании.

Ранее ТАСС сообщал, что долг муниципалитетов перед теплостанцией составляет около 800 млн рублей, что вдвое превышает стоимость ее годового содержания. ЮК ГРЭС эксплуатируется уже около 70 лет и нуждается в ремонте перед новым отопительным сезоном, однако задолженность муниципалитетов не позволяет проводить эти работы в необходимом объеме.

"Южно-Кузбасская ГРЭС обратилась в прокуратуру по поводу незаконного и необоснованного снижения Региональной энергетической комиссией Кемеровской области тарифа на тепловую энергию на 18% с 1 июня. <...> Необоснованное снижение тарифа осложнило ситуацию с задолженностью муниципалитетов за отпуск тепла. По итогам апрельского совещания президента РФ по вопросам развития энергетики в отношении организаций электроэнергетики и теплоснабжающих организаций введен мораторий на принятие регуляторных решений, ухудшающих действующие на 1 января 2020 г. условия ведения предпринимательской деятельности. Таким образом, решение РЭК Кемеровской области о снижении тарифа противоречит поручению президента РФ", - говорится в сообщении.

Как следует из постановления РЭК Кузбасса о корректировке тарифа на тепло для ЮК ГРЭС, решение принято на основании предписания ФАС России, которая выявила нарушения в установлении тарифов в Кемеровской области. Предписание было выдано 10 апреля 2020 года, то есть до утверждения перечня поручений президента Владимира Путина по итогам совещания по вопросам энергетики. Постановление РЭК Кузбасса утверждено 28 мая. В соответствии с ним новый тариф для ЮК ГРЭС составил 469,02 рублей за Гкал, что на 18,5% ниже предельных минимальных тарифов на теплоэнергию, утвержденных приказом ФАС России для предприятий Кемеровской области на 2020 год.

"ЮК ГРЭС дважды направляла в адрес РЭК все запрашиваемые документы в рамках проверки ФАС обоснованности тарифов. Но [региональная энергетическая] комиссия не стала учитывать доводы компании", - поясняется в пресс-релизе компании.

Комментарием региональной энергетической комиссии Кузбасса ТАСС в настоящий момент не располагает.

О предприятии

Южно-Кузбасская ГРЭС (входит в энергетический дивизион группы "Мечел") - тепловая электростанция в Калтане Кемеровской области, которая обеспечивает тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения моногорода Калтан и Осинники с населением 62,5 тыс. Строительство станции началось в 1949 году, поэтапный запуск начался через два года - в 1951 году.