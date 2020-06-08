Власти Новосибирской области получат федеральные средства для ремонта Театра Афанасьева

НОВОСИБИРСК. 8 июня /ТАСС/. Власти в Новосибирской области получат средства из федерального бюджета на реконструкцию здания для Новосибирского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, который около 30 лет не имеет собственной сцены. Об этом сообщила в понедельник на выездном совещании начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

В мае 2019 года в Минкультуры говорили о готовности поддержать проект реконструкции расположенного в центре Новосибирска здания для театра. В 2017 году мэрия Новосибирска решила предоставить театру помещение, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию. Театр Афанасьева на протяжении своей истории - около 30 лет - не имеет собственной сцены. Он неоднократно переезжал на разные площадки: размещался в здании театра "Дом актера", в ДК им. Октябрьской революции, кинотеатре "Победа" и в последние годы - в подвале недалеко от главной площади города.

"На сегодняшний день есть уже подтверждение [финансирования] на 2021-2022 годы, но, по устной договоренности, федеральный транш мы ждем в сентябре", - сказала Терешкова.

Как сообщил журналистам руководитель управления капитального строительства Новосибирска Константин Головин, первый этап реконструкции здания закончится в декабре 2020 года, из областного бюджета выделено порядка 50 млн рублей. Работы начнутся в середине июня и будут связаны с ремонтом и организацией подвальной части помещения, реконструкцией стен, усиления внутренних перегородок и надстройкой дополнительного этажа. Планируется, что реконструкция завершится в 2022 году. Общая сумма проекта реконструкции на данный момент составляет 474 млн рублей, из которых на строительно-монтажные работы планируется выделить более половины средств - 254 млн рублей, остальные средства пойдут на закупку оборудования.

Афанасьев создал театр в 1987 году. Он поставил более 60 спектаклей в Новосибирске, других городах России, а также во Франции. Худрук - обладатель премии в области культуры и искусства мэрии Новосибирска "Человек года" (1997 год), премии "За мужество и огромный вклад в культурную жизнь города "Золотой ключ" (2003 год), золотой медали имени Н. Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" (2018 год). Сам театр имеет десятки призов и наград российских и международных фестивалей. Афанасьев также является президентом Новосибирского государственного театрального института.