В Омской области с 12 июня разрешат туристические туры и откроют базы отдыха

ОМСК, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Омской области разрешило с 12 июня жителям региона отправляться в местные туристические туры и останавливаться в небольших отелях, гостиницах и на базах отдыха. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минкульта.
"С 12 июня омичи смогут отправиться в активные туристические туры по Омской области, численность группы при этом не должна превышать 15 человек. Еще одно послабление, касается небольших отелей, гостиниц с коттеджным размещением и баз отдыха до 20 номеров, исключая хостелы - они смогут принимать туристов, если в номера есть отдельный вход. Пока возможность отдохнуть получат только жители Омской области, так как в регионе до сих пор действуют ограничения для прибывающих с других регионов и стран", - сказали в Минкульте.
При этом и туроператоры и отельеры обязаны обеспечить выполнение правил, установленных Роспотребнадзором - соблюдение дистанции, дезинфекция поверхностей и т. д. В турах запрещено использование аудиогидов.
По данным регионального Минздрава, в Омской области зафиксировано 1 776 случаев заражения коронавирусом, 778 человек излечились, 22 умерли. Регион находится на втором этапе смягчения мер самоизоляции - уже открыты торговые объекты с площадью до 800 кв. метров, торговые центры, библиотеки, автошколы, садовые маршруты. Населению разрешено гулять и заниматься спортом на улице. С 9 июня в регионе смогут начать заниматься спортом члены сборной Омской области и России. С 12 июня рестораны и кафе смогут открыть летние веранды и террасы, 22 июня начнут работу детские сады.