В Омской области с 12 июня разрешат туристические туры и откроют базы отдыха

ОМСК, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Омской области разрешило с 12 июня жителям региона отправляться в местные туристические туры и останавливаться в небольших отелях, гостиницах и на базах отдыха. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минкульта.

"С 12 июня омичи смогут отправиться в активные туристические туры по Омской области, численность группы при этом не должна превышать 15 человек. Еще одно послабление, касается небольших отелей, гостиниц с коттеджным размещением и баз отдыха до 20 номеров, исключая хостелы - они смогут принимать туристов, если в номера есть отдельный вход. Пока возможность отдохнуть получат только жители Омской области, так как в регионе до сих пор действуют ограничения для прибывающих с других регионов и стран", - сказали в Минкульте.