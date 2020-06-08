В Новосибирске прошла первая тренировка прохода механизированной колонны парада Победы

ТАСС, 8 июня. Военнослужащие провели на территории военного аэродрома Толмачево первую тренировку прохода механизированной колонны военной техники в рамках подготовки к параду Победы, который состоится 24 июня на центральной площади Новосибирска. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в понедельник.

"Для участия в параде были отобраны лучшие экипажи и водители-механики 41-й общевойсковой армии. Перед ними стоит непростая задача - выдерживать установленную скорость, дистанцию, выполнять различные маневры и при этом не нарушать синхронность в движениях парадной коробки", - уточняется в сообщении.

На параде Победы в Новосибирске в единой механизированной колонне пройдут танки Т-72Б3, боевые машины сопровождения ракетного комплекса "Ярс", комплексы С-400, "Искандер", "Панцирь-С1", бронированные автомобили специального назначения "Тигр", бронетранспортеры и другая техника. Всего в механизированной части парада будет задействовано более 50 единиц военной техники.