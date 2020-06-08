В Иркутской области почти 95% пострадавших от наводнения получили жилье

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Почти 95% пострадавших от прошлогоднего наводнения в Иркутской области получили жилье благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Благодаря прокурорскому вмешательству по состоянию на начало июня текущего года из получивших свидетельства на приобретение (строительство) жилья 7 284 семей воспользовались правом 6 916 семей, то есть, 94,9 % пострадавших от наводнения", - уточнили в Генпрокуратуре. Остальные пока не определились с формой реализации свидетельств, срок действия которых по инициативе прокуратуры продлен до 1 ноября 2020 года.

В Генпрокуратуре отметили, что в исполнение поручения генерального прокурора Игоря Краснова прокуратурой Иркутской области приняты дополнительные меры по усилению надзора за исполнением федерального законодательства при реализации мероприятий по ликвидации последствий наводнения, произошедшего в июне-июле 2019 года.

В прокуратуре области продолжает работать временная приемная генпрокурора, куда обратилось свыше 3 тыс. человек, а также телефон горячей линии, на который позвонили более 1 тыс. пострадавших. В комиссии аппарата областной прокуратуры были приняты свыше 60 жителей городов Тулун и Нижнеудинск.

"Прокуратурой области председателю правительства Иркутской области 26 мая внесено представление с требованием ускорить перечисление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья по заключенным договорам купли-продажи жилых помещений, а также организовать капитальный ремонт поврежденного жилья", - сообщили в Генпрокуратуре. Кроме того, в связи с длительным бездействием по строительству жилья для пострадавших от наводнения жителей Нижнеудинска прокуратурой в суд направлен иск с требованием обязать ГКУ "Служба заказчика Иркутской области" начать жилищное строительство.