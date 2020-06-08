В Кузбассе парки аттракционов и МФЦ возобновят работу в штатном режиме с 15 июня

КЕМЕРОВО, 8 июня. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о снятии ограничений в работе многофункциональных центров "Мои документы", которые с конца марта принимали заявителей только по записи, а также для парков аттракционов, которые были закрыты. Парки и МФЦ могут возобновить работу в штатном режиме с 15 июня при соблюдении требований Роспотребнадзора, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале главы региона.

С 12 мая власти Кузбасса начали поэтапную отмену ранее введенных ограничений. Уже работают парки, открытые стадионы, летние веранды кафе и ресторанов, возобновлена плановая госпитализация пациентов в медучреждения. Открыты торгово-развлекательные центры, спортивные залы, гостиницы и туристические базы, в том числе популярный курорт Шерегеш, для жителей региона.

"С 15 июня возобновляется работа отделов "Мои документы" в штатном режиме. Открываются аттракционы на открытом воздухе, за исключением надувных аттракционов, батутов, разрешается работа детских развлекательных центров на открытом воздухе с соблюдением требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.

Как следует из распоряжения, паркам необходимо установить антисептики на кассах, рассаживать посетителей на расстоянии 1,5 м друг от друга и дважды в день дезинфицировать аттракционы. Персоналу необходимо соблюдать масочный режим.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе выявлено 786 случаев заражения, 313 человек выздоровели, семь умерли, остальные находятся в стационарах под наблюдением медиков.