Краснокнижные тигрята родились в барнаульском зоопарке

"Сегодня просто волшебный день. Во-первых, мы вновь открыты для посещения. Во-вторых, наша прекрасная Багира сегодня вновь стала мамочкой", - говорится в сообщении.

ТАСС, 8 июня. Четверо краснокнижных тигрят появились на свет в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" в понедельник. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка "ВКонтакте".

Родители тигрят - амурский тигр Шерхан и Багира, которая, как выяснили ученые, относится к исчезающему восточно-китайскому виду. Багира живет в "Лесной сказке" с ноября 2012 года, когда ее доставили в Барнаул из петербургского зоопарка в четырехмесячном возрасте. В зоопарке отмечают ее хороший характер, который сохранился, когда тигрица повзрослела. Шерхан прилетел из Москвы в возрасте двух месяцев в 2014 году. Это пятый помет пары.

Амурские тигры - самый северный и крупный подвид тигров. Их вес достигает 300 кг, а рост превышает метр. Вид занесен в Международную Красную книгу. В природе большая часть амурских тигров живет на Дальнем Востоке, их насчитывается 550-580 особей, что составляет 95% мировой популяции.

Барнаульский зоопарк организован в 1995 году первоначальное как зооуголок с домашними животными. В 2010 году в коллекции зоопарка появились лев, тигр, пума, рыси и леопарды. Зооуголок начал свою деятельность как барнаульский зоопарк "Лесная сказка". Сейчас в его коллекции 16 краснокнижных видов, среди которых дальневосточный леопард, розовые фламинго, яванские макаки, гималайские медведи, тигры и львы. Сегодня он возобновил свою работу, прерванную 26 марта из-за пандемии.