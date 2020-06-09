Более 20 домов подтопило в селе Нарва под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Река Мана подтопила 24 дома в селе Нарва Манского района Красноярского края, эвакуированы 43 человека. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в краевом агентстве ГО и ЧС.

Сильные дожди прошли в центральных и южных районах края в воскресенье. После этого начались подтопления в Манском, Курагинском, Партизанском и Ермаковском районах. В районах ввели режим ЧС с региональным уровнем реагирования. Так, в поселке Колбинском Манского района было подтоплено 35 подворий.

"В Манском районе из Колбинского вода ушла. Теперь подтопление в Нарве. Подтоплено 24 дома, эвакуировано 43 человека. [Они] размещены по родственникам и знакомым", - сообщил собеседник агентства.

В районе эвакуированных подготовили четыре пункта временного размещения общей вместимостью 230 человек. По прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах края дожди будут идти до конца недели.

Село Нарва расположено в 97 км от Красноярска, тут живут более 1,2 тыс. человек.