Спасатели собрали под Норильском свыше 5 тыс. кубометров водонефтяной смеси

"Мы [за последние сутки] собрали почти 3 тыс. кубометров воднотопливной смеси с территории реки. В настоящее время это уже свыше 5 тысяч [кубометров в общей сложности]. Мы увеличили сбор практически чуть более чем в два раза за прошедшие сутки. Это связано с тем, что у нас появилась новая технология перебрасывания резервных емкостей <...> с помощью авиации", - сказал Чуприян, отметив, что такая технология позволяет значительно сократить время работ.

НОРИЛЬСК, 9 июня. /ТАСС/. Спасатели собрали свыше 5 тыс. кубометров водонефтяной смеси на месте разлива нефтепродуктов под Норильском. Операцию удалось ускорить за счет переброски авиацией емкостей для сбора топлива, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

По его словам, ранее переброска емкостей занимала до двух часов. С применением же авиации время на транспортировку уменьшается до 25 минут. Накануне Чуприян сообщил, что пятна от разлива дизтоплива постоянно движутся по водоемам, поэтому спасателям нужно оперативно перебрасывать силы и средства по акватории. Применение авиатехники позволяет это делать проще и быстрее.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 500 человек и свыше 70 единиц техники. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарной, разлив нефтепродуктов локализован. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранение. Возбуждено четыре уголовных дела. В рамках расследования арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.