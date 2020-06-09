Спасатели собрали под Норильском свыше 5 тыс. кубометров водонефтяной смеси

НОРИЛЬСК, 9 июня. /ТАСС/. Спасатели собрали свыше 5 тыс. кубометров водонефтяной смеси на месте разлива нефтепродуктов под Норильском. Операцию удалось ускорить за счет переброски авиацией емкостей для сбора топлива, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Мы [за последние сутки] собрали почти 3 тыс. кубометров воднотопливной смеси с территории реки. В настоящее время это уже свыше 5 тысяч [кубометров в общей сложности]. Мы увеличили сбор практически чуть более чем в два раза за прошедшие сутки. Это связано с тем, что у нас появилась новая технология перебрасывания резервных емкостей <...> с помощью авиации", - сказал Чуприян, отметив, что такая технология позволяет значительно сократить время работ.
По его словам, ранее переброска емкостей занимала до двух часов. С применением же авиации время на транспортировку уменьшается до 25 минут. Накануне Чуприян сообщил, что пятна от разлива дизтоплива постоянно движутся по водоемам, поэтому спасателям нужно оперативно перебрасывать силы и средства по акватории. Применение авиатехники позволяет это делать проще и быстрее.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.
К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 500 человек и свыше 70 единиц техники. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарной, разлив нефтепродуктов локализован. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранение. Возбуждено четыре уголовных дела. В рамках расследования арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.