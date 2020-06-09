Запрет на продажу пива на розлив в жилых домах начнет действовать в Кузбассе с 2021 года

КЕМЕРОВО, 9 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кузбасса единогласно приняли региональный закон о введении запрета на продажу пива на розлив в магазинах, которые расположены на первых этажах многоквартирных жилых домов, чтобы ограничить потребление алкоголя населением. Ограничение начнет действовать с 1 января 2021 года, чтобы бизнес успел перепрофилировать работу и не допустить массовых сокращений, сообщала во вторник на сессии Заксобрания начальник областного департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса Вероника Трихина.

"Запрет на реализацию в розлив - это достаточно жесткая мера. Сейчас достаточно сложная экономически ситуация. Когда мы провели финансово-экономическое обоснование [законопроекта], то, в случае закрытия 906 объектов, [расположенных в многоквартирных домах], под сокращение попадают примерно 4 тыс. человек, это только те, кто по ОКВЭД занимаются непосредственно реализацией алкоголя [на розлив]. <…> Поэтому мы пошли навстречу бизнесу и дали им поработать еще полгода", - пояснила Трихина.

Как ранее сообщал ТАСС, с 2019 года в Кузбассе введен запрет на продажу алкоголя в торговых точках, которые расположены в многоквартирных домах, если их площадь составляет менее 50 кв. метров. Планировалось, что данная инициатива приведет к ликвидации многочисленных пивных магазинов, которые расположены на первых этажах многоэтажных домов. Однако предприниматели стали открывать на месте магазинов кафе и бары, на работу которых действие запрета не распространялось. Принятый во вторник закон распространит аналогичные требования по площади и на предприятия общепита, расположенные в многоквартирных жилых домах. Чтобы реализовывать алкоголь на розлив, минимальная площадь зала для обслуживания посетителей у них должна составлять не менее 50 кв. метров.

Решения о принудительном закрытии объектов торговли и общепита, которые добровольно не исполнят требования нового регионального закона, будет принимать Роспотребнадзор. Его специалисты совместно с сотрудниками департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка, а также с правоохранительными органами будут проводить совместные проверки.

На розничную продажу пива и пивных напитков сегодня приходится около 80% от общего объема реализации алкогольной продукции в регионе, а годовое потребление пива в Кузбассе составляет в среднем более 60 литров на человека. Введение новых ограничительных мер должно способствовать сокращению объемов реализации слабоалкогольных напитков.