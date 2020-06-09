Мэрию Братска перевели на удаленную работу из-за сотрудника с коронавирусом

"Абсолютное большинство работников отправлено на дистанционную работу с сегодняшнего дня и до 14 июня. Очень небольшая группа осталась [на рабочих местах], которая обеспечивает жизнедеятельность города", - сказал собеседник агентства.

ИРКУТСК, 9 июня. /ТАСС/. Администрация Братска - второго по величине города в Иркутской области - со вторника и до 14 июня переведена на удаленную работу из-за сотрудника, зараженного новым коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

Он уточнил, что речь идет о главном здании администрации, в котором находятся основные органы управления. Всего в нем работает порядка 400 человек.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 8 июня заявил, что каждый трудовой коллектив, где появится хотя бы один заразившийся новым коронавирусом, теперь будут отправлять на самоизоляцию, так как темпы прироста заразившихся не снижаются.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на утро вторника, в регионе подтверждено 3 тыс. 265 случаев заражения, прирост за сутки составил 182 человека. В Братске зарегистрировано 125 случаев. За время пандемии в Иркутской области 908 человек выздоровели, 15 умерли. Среди заразившихся выявлено 1 тыс. 278 вахтовых рабочих. С 14 мая в области начался первый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, но до 14 июня продолжает действовать режим самоизоляции, который рекомендовано соблюдать жителям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями. В общественных местах все граждане обязаны носить защитные маски.

Братск - крупный промышленный город в Иркутской области, находится в 618 км от Иркутска. В Братске проживают более 236 тыс. человек.