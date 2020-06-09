Полицейские в Приангарье застрелили агрессивного медведя на территории у частного дома

ТАСС, 9 июня. Агрессивный медведь на севере Иркутской области два дня уничтожал постройки на участке у дома пожилой супружеской пары. Полицейские были вынуждены застрелить зверя, сообщается во вторник на сайте управления МВД по региону.

"Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Усть-Илимский" обезвредили медведя, который пробрался на территорию частного дома пожилой супружеской пары и представлял угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Накануне 68-летний мужчина, чей дом находится в 25 км от поселка Эдучанка Усть-Илимского района, сообщил в полицию об агрессивном медведе на своем участке. "Выяснилось, что дикий зверь уже второй день ходит по территории их участка, уничтожая постройки. Он вел себя агрессивно, создавая угрозу для жизни и здоровья людей", - уточняется в сообщении.