Алтайские производители не могут продать молочную продукцию на 4 млрд рублей

БАРНАУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Сокращение продаж стало причиной того, что на складах скопилась молочная продукция аграрного Алтайского края - впервые за 13 лет сливочное масло, сухое молоко и сыры скопились там на сумму около 4 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

"Ситуация острая - может быть, она связана с пандемией, покупательской способностью населения. <...> Наверное, из-за этого у нас в 2020 году как никогда выросли запасы - у нас никогда не было таких серьезных переходящих остатков по сухому молоку, животному маслу и по сырам - они в разы больше, чем в прошлом году, который тоже был не очень благоприятным. За последние 13 лет это самые большие остатки - около 4 млрд рублей сегодня заморожены в продукции", - сказал Чеботаев.

Продукция хранится на складах не только региона, но и соседних Новосибирской и Кемеровской областей. Переходящие остатки давят на цену, продукция не продается, и молочные комбинаты вынуждены брать кредиты. Проблемой, по словам Чеботаева, стало и то, что упала цена на закуп молока у производителей сырья. Чтобы не усугублять ситуацию, молочным комбинатам нужно дать короткие льготные кредиты на закуп - нереализованное не дает оборотных средств.

Чеботаев пояснил, что Алтайский край по производству молока является профицитным - производится более 1,2 млн тонн молока при собственном потреблении региона в 200 тыс. тонн. Остальное нужно вывозить, но логистика цельного молока фактически невозможна, из-за чего краю необходимо производить сыры - твердые и полутвердые, длительного созревания. Соответственно, молочным комбинатам нужно брать кредиты, замораживать деньги на долгое время, из-за чего идет удорожание продукции.

"Мы практически договорились с Минсельхозом РФ - губернатор Виктор Томенко договорился, чтобы увеличить лимит льготного кредита на одно предприятие. Он было 600 млн рублей, а сейчас 1,2 млрд рублей, и мы дополнительно попросили еще 60 млн рублей субсидий, чтобы переработка взяла льготный кредит, <...> что на сегодня серьезно ей поможет", - пояснил Чеботаев.

Также, по его словам, в крае рассматривался вопрос о возвращении к подписанию трехсторонних соглашений по закупу молока, как это было ранее, между личными подсобными хозяйствами, комбинатами и сельсоветами. У населения ежегодно закупается порядка 300 тыс. тонн молока - по словам Чеботаева, молочным комбинатам необходимо убрать из цепочки перекупщиков, что возможно устроить через организацию кооперативов. Алтайский край - аграрный регион с самой большой пашней в стране в 6,5 млн гектаров. Поголовье крупного рогатого скота, по данным на 1 января 2019 года, во всех категориях хозяйств края - более 712 тыс. животных, в том числе коров - более 291 тыс.