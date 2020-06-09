В МЧС сообщили, что ПДК нефтепродуктов в озере Пясино под Норильском не превышена

НОРИЛЬСК, 9 июня. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация (ПДК)нефтепродуктов в озеро Пясино под Норильском, о попадании в которое дизтоплива ранее заявляли власти Красноярского края, в настоящий момент не превышена. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Росприродназор осуществляет заборы [проб воды], служба "Норникеля" осуществляет заборы в самом озере. Если в первых числах [месяца] было в районе четырех ПДК, то сейчас ПДК в норме, другими данными не обладаю", - сообщил Чуприян. Он добавил, что основную массу нефтепродуктов сдерживают боновые заграждения, их количество увеличено с 18 до 22.
Во вторник заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк заявила ТАСС, что в озере обнаружены следы нефтепродуктов с превышением предельно допустимых концентраций в три раза. Также чиновник заявила, что установленные на реке Амбарной защитные боны либо неэффективны, либо были установлены позже, чем это было необходимо.
В ликвидации последствий разлива нефти задействованы силы и средства компании "Норникель", Морской спасательной службы, компаний "Газпром нефть", "Транснефть-Сибирь" и МЧС. Отряд морской спасательной службы имеет опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Спасатели локализовали разлив. По факту произошедшего возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.
Пясино - озеро ледникового происхождения, находится севернее Норильска. Площадь озера - 735 кв. километров, оно имеет важное рыбохозяйственное значение. Нерестилища ценных пород рыб (нельмы, муксуна, сига, ряпушки)находятся вблизи истока реки Пясины из озера.