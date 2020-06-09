В МЧС сообщили, что ПДК нефтепродуктов в озере Пясино под Норильском не превышена

НОРИЛЬСК, 9 июня. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация (ПДК)нефтепродуктов в озеро Пясино под Норильском, о попадании в которое дизтоплива ранее заявляли власти Красноярского края, в настоящий момент не превышена. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Росприродназор осуществляет заборы [проб воды], служба "Норникеля" осуществляет заборы в самом озере. Если в первых числах [месяца] было в районе четырех ПДК, то сейчас ПДК в норме, другими данными не обладаю", - сообщил Чуприян. Он добавил, что основную массу нефтепродуктов сдерживают боновые заграждения, их количество увеличено с 18 до 22.