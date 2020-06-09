На загрязненных топливом реках под Норильском увеличили количество боновых заграждений

ТАСС, 9 июня. Спасатели нарастили боновые заграждения на реках, загрязненных топливом после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом ТАСС сообщили во вторник в оперативном штабе.

"За сутки на реке Амбарной количество боновых заграждений для недопущения распространения топлива увеличено с 16 до 22. Еще две линии ранее были установлены на реке Пясина. Всего сейчас на этих двух реках стоит 24 линии боновых заграждений протяженностью свыше 2,4 км", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в пробах воды из Амбарной зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в 60 раз. Всего было исследовано 40 проб воды.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.