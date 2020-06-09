Место разлива нефтепродуктов в Норильске повторно обработают сорбентом

НОРИЛЬСК, 9 июня. /ТАСС/. Территория от норильской ТЭЦ-3 до реки Амбарная, где произошел разлив нефтепродуктов, будет еще раз обработана сорбентами для нейтрализации загрязнения. Об этом сообщил журналистам вице-президент - директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин.
29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.
"Мы уже прошли, много сорбента высыпали, тем не менее, принято решение совместно с силами МЧС еще раз пройти путь весь от ТЭЦ-3 до места дислокации лагеря на реке Амбарная, еще раз пройти береговую линию с точки зрения нейтрализации и сбора того, что у нас затронуло береговую линию", - сказал Уткин.
Замглавы МЧС РФ Александр Чуприян ранее пояснил журналистам в Норильске, что на территории между ТЭЦ и рекой Амбарная есть ручьи. Вода вымывает задержавшиеся в руслах нефтепродукты и несет их в реку. Дополнительная обработка сорбентами позволит изъять из грунта в этих местах больше ГСМ.
Уткин также сообщил, что часть сотрудников МЧС России передислоцированы из лагеря на реке Амбарная, где крупная группировка спасателей убирает нефтепродукты с водной поверхности, в район ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив ГСМ.
"Было принято решение на штабе о передислокации части сотрудников МЧС с речки Амбарная в район ТЭЦ-3. Это правильное решение", - сказал Уткин, добавив, что сотрудники МЧС уже начали работу в районе ТЭЦ.
К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 500 человек и свыше 200 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели локализовали разлив. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен во временное хранилище.
Возбуждено четыре уголовных дела. В рамках расследования задержан и заключен под стражу начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.