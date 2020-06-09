Место разлива нефтепродуктов в Норильске повторно обработают сорбентом

НОРИЛЬСК, 9 июня. /ТАСС/. Территория от норильской ТЭЦ-3 до реки Амбарная, где произошел разлив нефтепродуктов, будет еще раз обработана сорбентами для нейтрализации загрязнения. Об этом сообщил журналистам вице-президент - директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.

"Мы уже прошли, много сорбента высыпали, тем не менее, принято решение совместно с силами МЧС еще раз пройти путь весь от ТЭЦ-3 до места дислокации лагеря на реке Амбарная, еще раз пройти береговую линию с точки зрения нейтрализации и сбора того, что у нас затронуло береговую линию", - сказал Уткин.