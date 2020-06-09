Роспотребнадзор предлагает отменить в Омской области переход на второй этап смягчения мер

В Омской области зафиксировано 1 851 случаев заражения коронавирусом, 844 человека излечились, 23 умерли. Решение о переходе на второй этап смягчения ограничительных мер было принято 5 июня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На тот момент в регионе было 1595 случаев инфицирования и 21 умерший.

ОМСК, 9 июня. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Омской области и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Крига в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе считает преждевременным переход с 5 июня на второй этап снятия ограничительных мер. Об этом говорится в письме Криги губернатору Омской области Александру Буркову, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции <…> предлагаю губернатору Омской области А. Л. Буркову не переходить на второй этап снятия ограничительных мероприятий с 05.06.2020", - говорится в документе, подлинность которого подтвердили ТАСС в омском Роспотребнадзоре.

В правительстве Омской области ТАСС сообщили, что решение о переходе на второй этап снятия ограничительных мероприятий обосновано эпидемиологической ситуацией в регионе. "Мы долго держали организации закрытыми, благодаря этому удержали ситуацию под контролем. У нас ситуация по сравнению с другими городами-миллионниками, например, соседними Екатеринбургом и Новосибирском (7 668 и 3 648 случаев коронавирусы соответственно - прим. ТАСС) гораздо лучше. А там предприятия открываются, никто никаких писем не пишет", - сказал собеседник агентства.

На первом этапе смягчения ограничительных мер в Омской области были открыты торговые объекты с площадью до 400 кв. метров и торговые центры, библиотеки, автошколы, садовые маршруты, населению разрешили гулять и заниматься спортом на улице. Переход на второй этап позволил с 5 июня начать работу торговым объектам с площадью до 800 кв. метров, с 9 июня в регионе смогли начать заниматься спортом члены сборной Омской области и России. С 12 июня рестораны и кафе смогут открыть летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начнут принимать местных жителей, которые смогут отправиться в туристические туры по Омской области. 22 июня начнут работу детские сады.