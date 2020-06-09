В заповеднике в Красноярском крае обнаружили около 140 брошенных бочек с ГСМ

НОРИЛЬСК, 9 июня. /ТАСС/. Около 140 двухсотлитровых бочек с ГСМ обнаружены в центре Плато Путорана, малоизученного горного региона на севере Красноярского края, где обитают краснокнижные животные. Ситуация с разливом топлива под Норильском должна привлечь внимание к проблеме вывоза этих емкостей, сказал во вторник ТАСС директор "Заповедников Таймыра" Константин Просекин.

Как сообщал ТАСС, в районе озера Аян на территории Путоранского заповедника специалисты выявили свалку бочек с отходами нефтепродуктов, относящиеся к третьему и четвертому классам опасности. Емкости остались здесь после работ геологических партий еще до создания заповедника в 1988 году. Бочкам, по предварительным подсчетам, уже более 30 лет и есть вероятность, что они дадут течь в результате многолетней коррозии.

"Это около 140 двухсотлитровых бочек с ГСМ разного уровня наполняемости в центре Путорана, в центре объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас вопрос в том, чтобы их вывезти и утилизировать - это порядка 20-22 млн рублей. Если это все выльется - это вопрос будет в миллиарды <...>. На фоне того, что случилось с ТЭЦ (разлив дизтоплива на ТЭЦ-3 под Норильском - прим. ТАСС), будем оперировать, чтобы эти бочки вывезти оттуда", - сказал Просекин.

По его словам, этим должна заниматься лицензированная компания, специалисты заповедника и волонтеры по закону не имеют права на работу с таким классом отходов.

Плато Путорана - огромный горный массив на севере Красноярского края. С ним связаны многие предания северных народов. Плато скрывает множество озер, рек и каньонов, здесь самое большое количество водопадов в России. Озера Путорана в основном изолированы от внешнего мира, и рыба в каждом из них отличается от рыбы соседних водоемов.

Это единственное место обитания путоранского горного барана (толсторога), внесенного в Красную книгу. С 1988 года здесь существует заповедник "Путоранский" площадью 1,8 млн га. Его территория в 2010 году получила признание ЮНЕСКО в качестве памятника Всемирного наследия. С 2013 года входит в состав Объединенной дирекции "Заповедников Таймыра".