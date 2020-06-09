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Пандемия коронавируса нового типа

Заражение коронавирусом подтвердили у 25 пожилых людей в пансионате в Новокузнецке

1 июня вспышка инфекции уже фиксировалась в другом пансионате города

КЕМЕРОВО, 9 июня. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у 25 пациентов и одного работника частного пансионата для престарелых в Новокузнецке. В начале июня 26 пациентов другого филиала этого же учреждения также заразились коронавирусом, по данным фактам региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"В Новокузнецке 29 человек сегодня [выявлены с заражением коронавирусом], 25 из них - это проживающие пансионата для престарелых и 1 сотрудник. Это другой пансионат [не тот, где выявлено первое массовое заражение пожилых людей], но организация одна и та же. Сейчас проводится эпидрасследование Роспотребнадзором, все [пансионаты] закрыты на изоляцию", - рассказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что 1 июня массовое заражение коронавирусом произошло в пансионате для пожилых людей в Новокузнецке. 26 пожилых людей с коронавирусом были госпитализированы в стационары города для лечения в состоянии разной степени тяжести. По данным Роспотребнадзора, пансионат сразу же был закрыт, все контактные лица зараженных установлены и помещены под наблюдение. Сколько пациентов и медработников всего находилось в двух филиалах учреждения, не сообщается.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе  выявлено 834 случаев заражения коронавирусом, в том числе 313 человек выздоровели, 7 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.

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РоссияКемеровская областьПандемия коронавируса нового типа
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